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Новости 17:21

Петербуржцу назначили штраф в виде двух зарплат за нападение на инспектора в метро

фото ЗакС политика Петербуржцу назначили штраф в виде двух зарплат за нападение на инспектора в метро

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор Александру Прусакову по статьям о насилии и оскорблении в отношении сотрудника власти (ч.1 ст.318, ст.319 УК РФ), об этом 3 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в августе 2024 года фигурант в вестибюле станции метрополитена "Сенная площадь" в состоянии алкогольного опьянения выразился нецензурной бранью в отношении инспектора службы транспортной безопасности.

После этого мужчина решил ударить сотрудника правой ногой в область туловища. В суде уточняют, что это принесло физическую боль.

Прусаков вину признал и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы за два месяца, это 564 200 рублей.

Напомним, что в Петербурге возбудили очередное уголовное дело о нападении на сотрудника скорой медицинской помощи. Мужчина ударил врача кулаком по голове.

Фото: ЗАКС.Ру


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