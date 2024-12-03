Российских школьников предложили тестировать на склонность к экстремизму

Госсовет Татарстана направили в Совет законодателей федеральный законопроект, предполагающий введение в школах страны тестирования учащихся для предупреждения и выявления случаев вовлечения детей в экстремистскую и террористическую деятельность. На документ обратил внимание 3 декабря "Коммерсант".

Авторы законопроекта считают, что случаи участия несовершеннолетних в поджогах военкоматов и объектов железнодорожной инфраструктуры могут свидетельствовать о распространении идей радикализма и насилия и целенаправленном вовлечении детей в экстремистскую и террористическую деятельность. По мнению законотворцев, "детская неустоявшаяся психика и не сформированная до конца система ценностей" более подвержена деструктивному влиянию.

Чтобы предотвратить случаи такого влияния, а также выявлять склонных к противоправным действиям школьников, депутаты из Татарстана предлагают ввести в образовательных организациях обязательное социально-психологическое тестирование. Результаты этих тестов, как указано в пояснительной записке к проекту, помогут усовершенствовать воспитательную работу школ, направленную на пресечение вовлечения детей в преступную деятельность. Также предполагается, что комиссии по делам несовершеннолетних и центры психологической помощи смогут оперативнее обращать внимание на проблемных подростков и их родителей.

Отметим, Совет законодателей - совещательный и консультативный орган при российском парламенте. Туда депутаты региональных законодательных органов могут направлять свои проекты федеральных законов для получения отзывов коллег, Госдумы и Совета Федерации. По итогам Совет может рекомендовать доработать инициативу или внести ее в Госдуму.

Напомним, ранее Госсовет Татарстана внес в нижнюю палату парламента законопроект о дистанционных штрафах для уехавших россиян.

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