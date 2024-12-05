В Петербурге суд отправил в колонию фигуранта дела об оправдании терроризма

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Ильи Чугаева* по делу о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила 5 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Семь комментариев в интернете потянули на три года колонии с двухлетним запретом на администрирование сайтов.

Как установил суд, в период с августа 2023 по август 2024 года Чугаев* разместил на YouTube семь комментариев с признаками оправдания террористической деятельности и поддержки противоправной идеологии. Как сообщается, в них фигурант выражал положительное отношение к деятельности двух организаций, выступающих на стороне Украины и признанных в России террористическими.

"Чугаев* крайне негативно относился к деятельности президента Российской Федерации и органов государственной власти", — отмечается в сообщении пресс-службы судов. Также там говорится о том, что после начала СВО подсудимый "следил за деятельностью организаций, признанных террористическими, желая распространить среди неопределенного круга лиц положительное отношение к актам терроризма".

Как сообщается, Чугаев* вину признал, однако давать показания по существу не стал. Как следует из данных Росфинмониторинга, человек с такими именем и фамилией был ранее внесен в перечень экстремистов и террористов, местом его жительства указано село Грива в республике Коми.

Ранее Невский районный суд арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге поста секционирования железнодорожной станции "Рыбацкое". Как сообщалось, защита и обвиняемый ходатайствовали о более мягкой мере, однако безрезультатно. Дело возбуждено по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

*Росфинмониторинг внес Илью Чугуева в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру