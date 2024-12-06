Суд отказал петербуржцу в иске на 10 млн рублей к администрации города за игнор

Житель Петербурга, в течение 18 лет предлагающий администрации города проекты по строительству мостов, развязок и улучшению транспортной инфраструктуры, подал в суд с требованием компенсации за потерю времени и моральный ущерб, об этом 6 декабря в своем Telegram-канале рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

С 2005 года он систематически направлял свои идеи в правительство Петербурга, включая предложения по строительству мостов через Неву, а также созданию кольцевых дорог с переходами через железнодорожные пути и пересечениями с городскими улицами.

Мужчина рассчитывал, что его проекты будут услышаны и, возможно, приведут к его трудоустройству в качестве консультанта или разработчика, а также принесут пользу городу. Однако несмотря на многочисленные обращения, ни один из его проектов не был принят и реализован, а администрация города не предоставила ему "квалифицированного ответа" по его предложениям.

Гражданин обратился в суд, требуя компенсации в размере 10 млн рублей за потерю времени и моральный вред, который он якобы понес из-за бездействия администрации. Он утверждал, что длительное игнорирование его идей стало для него серьезным психоэмоциональным испытанием.

Суд не удовлетворил иск. Мужчина не смог предоставить доказательства того, что действия администрации нарушили его личные неимущественные права или что был причинен моральный ущерб.

Напомним, что в начале ноября на строительстве Большого Смоленского моста стартовала сборка и сварка первых пролетных конструкций. Переправа через Неву станет первой за последние 40 лет.

Фото: ЗАКС.Ру