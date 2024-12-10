Следователи завершили расследование дела блогера Поднебесного

Петербургские следователи завершили расследование дела блогера Алексея Поднебесного по статьям о половом сношении и развратных действий без применения насилия с лицом, не достигшим 16 лет (ч.1 ст.134 УК РФ (2 эпизода), ч.1 ст.135 УК РФ (2 эпизода), об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие установило, что Поднебесный в период с 2 по 4 августа совершил половое сношение без применения насилия с 15-летней девушкой, находясь в Центральном районе Петербурга.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Поднебесный находится в СИЗО с августа. Сначала меру пресечения ему продлевали до октября, а потом до января. Блогер получил известность как "лидер движения инцелов".

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга