МЧС предупредило петербуржцев о ветре до 17 м/с 12 декабря

В четверг, 12 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 12 декабря в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, МЧС также предупреждали о сильном ветре до 17 м/с в среду, 11 декабря. Кроме этого, администрация Петербурга объявила "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Фото: ЗАКС.Ру