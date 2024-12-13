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Новости 16:22

Заведущая петербургским детсадом получила условный срок за взятку холодильником

фото ЗакС политика Заведущая петербургским детсадом получила условный срок за взятку холодильником

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор заведующей детского сада Татьяне Фарзалиевой по делу о получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ), об этом 13 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что Фарзалиева получила от предпринимателя взятку в виде холодильника. За это заведующая детским садом должна была заключить с бизнесменом контракт на поставку канцелярии и товаров для творчества в учреждение на сумму чуть более 500 тысяч рублей. Холодильник с его доставкой при этом были оценены в 48 тысяч рублей.

В суде женщина свою вину признала в полном объеме. Суд назначил Татьяне Фарзалиевой наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2,5 года с испытательным сроком два года. Также ей нужно будет выплатить штраф в размере 239 900 рублей.

Напомним, что на прошлой неделе Красногвардейский районный суд города отправил гражданина страны ближнего зарубежья на три года в колонию строгого режима за взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции.

Фото: ЗАКС.Ру


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