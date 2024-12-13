Заведущая петербургским детсадом получила условный срок за взятку холодильником

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор заведующей детского сада Татьяне Фарзалиевой по делу о получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ), об этом 13 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что Фарзалиева получила от предпринимателя взятку в виде холодильника. За это заведующая детским садом должна была заключить с бизнесменом контракт на поставку канцелярии и товаров для творчества в учреждение на сумму чуть более 500 тысяч рублей. Холодильник с его доставкой при этом были оценены в 48 тысяч рублей.

В суде женщина свою вину признала в полном объеме. Суд назначил Татьяне Фарзалиевой наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2,5 года с испытательным сроком два года. Также ей нужно будет выплатить штраф в размере 239 900 рублей.

Напомним, что на прошлой неделе Красногвардейский районный суд города отправил гражданина страны ближнего зарубежья на три года в колонию строгого режима за взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции.

Фото: ЗАКС.Ру