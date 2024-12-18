Петербурженка и житель Ленобласти пострадали из-за упавших с домов сосулек

На жителей Петербурга и Ленинградской области начали падать сосульки с домов, пострадали ребенок и мужчина, об этом 18 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Во вторник, 18 декабря, в поликлинику Кировского района Петербурга обратилась 11-летняя местная жительница с травмой головы. По ее словам, когда она шла на улице Зины Портновой, на нее упала сосулька. Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга, однако все равно отпустили домой. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, районная администрация о произошедшем извещена.

Аналогичный инцидент произошел в этот же день в Гатчинском районе Ленинградской области в деревне Большие Колпаны. Пострадавший мужчина обратился в больницу также после падения сосульки. У него был диагностирован ушиб мягких тканей.

Напомним, что в начале октября пенсионерка получила компенсацию за сломанное плечо в размере 40 тысяч рублей. В январе она поскользнулась на тротуаре у дома № 9 по Курляндской улице.

Фото: ЗАКС.Ру