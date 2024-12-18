В Петербурге помощник оперативного дежурного УМВД осужден за получение взятки

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему помощнику оперативного дежурного отдела УМВД России по Красногвардейскому району Павлу Щекотову по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), об этом 18 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Следствием было установлено, что Щекотов с февраля 2023 года по март 2024 года передавал конфиденциальные данные иностранных граждан, используя базы МВД. Эти данные он предоставлял третьим лицам, организующим незаконное пребывание мигрантов в России.

Сотрудник полиции в общей сложности получил за это 1,43 млн рублей. Противоправная деятельность велась через мессенджеры WhatsApp* и Telegram.

В суде мужчина признал свою вину. Суд назначил Павлу Щекотову наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также запретил занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, заведующая петербургским детским садом получила наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2,5 года из-за полученного в качестве взятки холодильника.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: ЗАКС.Ру