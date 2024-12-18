РКН собирается отслеживать обходы блокировок

Роскомнадзор обяжет операторов связи предоставлять информацию, с помощью которой можно будет определить устройства и средства связи, используемые гражданами для посещения сайтов, ограниченных на территории России, об этом 18 декабря пишут "Ведомости".

Поправки внесены в закон "Об информации" и направлены на борьбу с ресурсами, содержащими информацию, оскорбляющую человеческое достоинство. Операторы связи будут обязаны передавать данные с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые внедряются с 2019 года.

На выполнение требований дается три месяца с момента вступления приказа в силу. По поводу этого нововведения "Ведомости" обратились в РКН.

Напомним, что в начале декабря в Роскомнадзоре заявили, что хотят ограничить доступ в РФ для восьми зарубежных хостинг-провайдеров, включая GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services Inc. и HostGator.com LLC.

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