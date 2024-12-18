Из-за строительства Витебской развязки вновь ограничат движение по ЗСД

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге временно ограничат движение из-за строительства Витебской развязки, об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".

Ограничения будут действовать в ночные часы с минимальной транспортной нагрузкой для обеспечения безопасности проведения работ.

В северном направлении движение закроют с 23:00 18 декабря до 06:00 19 декабря на участке в районе развязки с улицей Благодатной. В южном направлении движение ограничат с 23:00 19 декабря до 06:00 20 декабря на участке от набережной реки Екатерингофки до развязки с улицей Благодатной.

Водителей просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов и проявить понимание к временным неудобствам.

Напомним, что последний раз ограничения из-за строительства Витебской развязки вводились в конце ноября. Тогда работы проводились на участках, которые пересекаются с Кольцевой автодорогой (КАД).

Фото: ЗАКС.Ру