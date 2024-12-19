Мировой судья в Петербурга впервые рассмотрит дело о нарушении защиты гостайны

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении гражданского сотрудника в научно-исследовательском институте Минобороны РФ Ирины Железняк, обвиняемой по статье о нарушении требований по защите государственной тайны (ч.1 ст.283.2 УК РФ), об этом 19 декабря в своем Telegram-канале написала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным следствия, Железняк обладала сведениями, имеющими статус "совершенно секретных". Несмотря на ограничение на выезд из России до 2028 года, она в июне 2024 года покинула страну и провела 19 дней в Казахстане.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело было передано мировому судье судебного участка №125 Петербурга, так как максимальное наказание, предусмотренное статьей, подпадает под юрисдикцию мировых судей. Как отмечает Дарья Лебедева, это первый случай в городе, когда дело о гостайне будет рассматриваться мировым судьей.

Напомним, что весной этого года в Республике Карелия арестовали местного депутата Тимура Зорнякова по делу о получении группой лиц сведений, содержащих гостайну (п."а" ч.2 ст.283.1 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру