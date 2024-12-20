В ноябре россияне купили 524,5 тысячи подержанных автомобилей

В ноябре продажи подержанных автомобилей в России снизились на 13%, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на агентство "Автостат" 20 декабря. За месяц было куплено 524,5 тысячи легковых автомобилей — на 80,8 тысячи меньше, чем в октябре.

Тем не менее в годовом сравнении показатели заметно выросли: по сравнению с ноябрем 2023 года число сделок на рынке авто с пробегом увеличилось на 14,5%.

Лидером вторичного рынка остается LADA — в ноябре продано 135,9 тысячи машин этой марки. Второе место занимает Toyota с результатом 52,3 тысячи проданных автомобилей. Следом идут Kia и Hyundai с продажами 29,1 тысячи и 27,8 тысячи штук соответственно. Замыкает пятёрку лидеров Nissan — 23,5 тысячи проданных автомобилей.

За 11 месяцев 2024 года в России продано 5,5 млн автомобилей с пробегом, что на 4,6% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Напомним, со следующего года в России подорожает проезд в общественном транспорте. Изменения коснутся проезда как в метро и наземном транспорте, так и в пригородных электричках.

фото: ЗАКС.Ру