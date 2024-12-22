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Новости 11:18

Больше 50 человек пострадали в Петербурге и Ленобласти за сутки из-за гололеда

фото ЗакС политика Больше 50 человек пострадали в Петербурге и Ленобласти за сутки из-за гололеда

В Петербурге и Ленинградской области 55 человек пострадали из-за гололеда на улице только за сутки, об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, петербуржцы и жители области поступают в больницы с различными травмами, среди которых и просто ушибы, и переломы. Например, на Светлановском проспекте женщина упала и получила сотрясение мозга.

Также в Петербурге поскользнулся мужчина и по итогу сломал себе ребра, а другая петербурженка сломала руку, поскользнувшись у станции метро "Чернышевская". Еще 52 человека получили аналогичные травмы из-за гололеда.

Напомним, что еще в пятницу, 20 декабря, петербуржцев предупреждали об образовании гололеда в Госавтоинспекции и МЧС. Тогда ведомства посоветовали петербуржцам за рулем и пешеходам быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру


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