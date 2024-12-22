Суд Петербурга отправил под домашний арест школьницу по делу о поджоге полицейского авто

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для школьницы, которая проходит по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), об этом 22 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе рассказали, что в пятницу, 22 декабря, молодая девушка, по версии следствия, совершила поджог служебного автомобиля ФКУ "ЦХ и СО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО" после поручения от якобы спецслужб России. В субботу, 21 декабря, школьницу задержали.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав подростку домашний арест до 20 февраля 2025 года.

Напомним, что на выходных петербургская полиция рассказывала сразу о нескольких случаях поджогов. Например, в субботу, 21 декабря, была задержана пенсионерка, которая, предположительно, подожгла банкомат в отделении банка "Сбер" на Среднеохтинском проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру