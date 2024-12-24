В Госдуме предложили индексировать штрафы для чиновников

Депутат Государственной думы Владимир Плякин ("Новые люди") внес законопроект, предусматривающий индексацию штрафов для чиновников, об этом 24 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова парламентария.

"Скорее всего, внесем мы сегодня законопроект, который будет индексировать штрафы для чиновников", – пояснил он.

Согласно пояснительной записке, текст которой находится в распоряжении ТАСС, предлагается увеличить штрафы за определенные административные нарушения. В частности, штрафы за оскорбления граждан со стороны чиновников планируется повысить в полтора раза. Кроме того, штрафы за игнорирование обращений граждан предлагается увеличить в два раза.

Напомним, что с февраля 2022 года депутаты Госдумы приняли 124 закона о поддержке участников СВО с февраля 2022 года. Из них 12 были одобрены в ходе осенней сессии 2024 года.

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