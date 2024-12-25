Суд взыскал компенсацию за смертельный наезд БТР на мероприятии в милитари-стиле

Петродворцовый районный суд назначил компенсацию морального вреда Михаилу Скорову и Наталье Бритько из-за произошедшей в 2020 году трагедии на мероприятии в военном стиле, сообщила 25 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ответчиками выступили организаторы шоу Александр Торопов и Павел Бараненко, а также Министерство обороны, они должны будут выплатить истцам по одному миллиону рублей.

Истцы требовали по 500 миллионов рублей компенсации морального вреда каждому за смерть предпринимателя Андрея Кожевина в ходе "Спецназ шоу" в парке "Стальной десант" в Красносельском районе Петербурга. В ноябре 2020 года бизнесмен погиб во время развлекательного мероприятия под колесами БТР. Покойный приходился Скорову братом, а с Бритько состоял в отношениях и растил общего ребенка.

"Бараненко и Торопов в суде возражали по размеру компенсации, полагая ее размер завышенным. Представитель Минобороны России по иску возражал, считая, что не имеется законных оснований для возложения ответственности на Минобороны", — отметили в судебной пресс-службе.

Доводы ведомства услышаны не были. Суд взыскал компенсацию совокупно со всех трех ответчиков.

Ранее Бараненко и Торопов были приговорены к трем годам лишения свободы по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (пп. а, в ч. 2 ст. 238 УК РФ). При вынесении решения по иску о взыскании компенсации суд учел, что приговор вступил в законную силу. При определении размера компенсации учитывались связи погибшего с истцами и принимались во внимание понесенные ими страдания.

Фото: ЗАКС.Ру