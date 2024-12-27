На станции "Горный институт" перестали работать эскалаторы в день открытия

На станции "Горный институт" в день открытия перестали работать три из четырех эскалаторов, поэтому петербуржцам пришлось подниматься и спускаться самостоятельно, об этом 27 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Остановка произошла через несколько минут после открытия. При этом по громкоговорителю уточнили, что неполадку устранят в ближайшее время, поэтому те, кто идти по эскалатору не может, могут подождать запуска. Вскоре один эскалатор наверх все-таки запустили.

Напомним, что в пятницу, 27 декабря, открылась долгожданная станция оранжевой ветки метро "Горный институт". Новая станция расположилась на углу Косой линии и Большого проспекта Васильевского острова. Открытие станции постоянно переносили – изначально речь шла о том, что станцию откроют в 2018 году, однако потом было заявлено, что раньше 2021 года ждать нечего.

Фото: ЗАКС.Ру