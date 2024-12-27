Путин наградил актера Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил актера театра и кино Михаила Боярского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, об этом 27 декабря стало известно из документа на портале правовой информации.

В указе президента сказано, что награда Боярскому вручена за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую деятельность. В четверг, 26 декабря, президент поздравил артиста с юбилеем, Боярскому исполнилось 75 лет.

Также с юбилеем актера поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что более 50 лет жизни Михаила Боярского неразрывно связаны с Северной столицей. Стоит отметить, что сын актера Сергей Боярский – депутат Государственной думы и бывший глава петербургского отделения партии "Единая Россия".

Напомним, что во вторник, 24 декабря, Владимир Путин таким же орденом наградил директора Государственного музея "Эрмитаж" Михаила Пиотровского. Награду глава государства вручил главе учреждения лично в руки.

Фото: ЗАКС.Ру