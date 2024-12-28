В Петербурге пассажирский автобус заехал на газон и застрял

В Центральном районе Петербурга 28 декабря лазурный автобус маршрута № 262 повредил газон на улице Марата, сообщает 28 декабря "Фонтанка" со ссылкой на компанию "Вест-Сервис", которая занимается обслуживанием автобусного маршрута.

Причиной инцидента стали припаркованные на развороте автомобили, из-за которых автобусу пришлось взять увеличенный радиус.

В результате маневра транспортное средство выехало на газон и застряло. В компании уточнили, что автобус уже вытащили и он продолжил движение по маршруту. Также отметили, что в момент происшествия в салоне не было пассажиров.

Напомним, в сегодняшней аварии на трассе в Киришском районе погиб водитель. Автомобиль съехал в кювет, после чего врезался в препятствие.

фото: ЗАКС.РУ