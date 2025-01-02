Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за погоды

В первый день нового года в Петербурге выпало порядка 6 см снега, но дневное тепло до +2 градусов привело к активному таянию, поэтому сотрудники комитета по благоустройству города начали работу в усиленном режиме, об этом 2 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на уборке проезжей части и тротуаров задействовано 778 единиц спецтехники и 821 работник ручного труда. Коммунальные службы круглосуточно выполняют прометание улиц и распределение противогололедных материалов, уделяя особое внимание опасным участкам. За последние сутки было израсходовано 4 тысячи тонн соли и 2200 тонн пескосоляной смеси.

Приоритетной задачей остаётся поддержание порядка на пешеходных зонах, тротуарах, подходах к метро, остановках общественного транспорта и объектах социальной инфраструктуры.

Комитет по благоустройству Петербурга обратился к петербуржцам и гостям города с просьбой быть внимательными и соблюдать меры безопасности. Автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию на дорогах.

Напомним, что в первый день 2025 года в Петербурге был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за гололеда, налипания мокрого снега и обледенения.

Фото: ЗАКС.Ру