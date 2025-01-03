 В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за снега и гололеда

В Петербурге 3 января действует "желтый" уровень погодной опасности из-за снегопада и обледенения, сообщили в Смольном со ссылкой на Росгидрометцентр. Предупреждение будет актуально до 22:00. Местами прогнозируется сильный снег.

"Желтый" уровень указывает на потенциально опасные погодные условия.

Власти города призвали водителей быть предельно осторожными на дорогах и по возможности отказаться от использования личного транспорта из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также рекомендовано соблюдать осторожность.

Напомним, поскользнувшийся у станции метро "Гражданский проспект" петербуржец сегодня умер. При падении он получил открытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб мозга. Медики ввели пациента в искусственную кому, но спасти его не удалось.

фото: ЗАКС.Ру