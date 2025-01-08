Беглов встретился с митрополитом Каширским

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 января посетил Иоанновский ставропигиальный женский монастырь, где встретился с митрополитом Каширским, сообщили в пресс-службе Смольного. После литургии, посвященной Рождеству, чиновник и священнослужитель провели рабочую встречу.

Как уточняет пресс-служба администрации города, на рабочей встрече обсуждали вопросы сохранения духовного наследия и сотрудничества при реставрации монастырей на территории Петербурга. Сейчас восстановительные работы проходят и в комплексе зданий Иоанновского монастыря с часовней, садом и оградой. Реставрация оплачена за счет субсидии из городского бюджета.

"Губернатор Александр Беглов поздравил митрополита Феогноста, игуменью Людмилу, духовенство, монахинь и сотрудников монастыря, прихожан с праздником Рождества", - добавили в пресс-службе Смольного.

Ранее губернатор Беглов и председатель парламента Александр Бельский посетили рождественскую службу в Казанском соборе.

Константин Леньков / Фото Смольный