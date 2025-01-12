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Новости 13:38

СК расследует убийство женщины во Фрунзенском районе Петербурга

фото ЗакС политика СК расследует убийство женщины во Фрунзенском районе Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в одной из квартир на улице Малой Бухарестской, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

По данным следствия, 12 января в квартире было обнаружено тело женщины с двумя ножевыми ранениями в области груди. Предварительно установлено, что смертельные травмы потерпевшей нанес ее сожитель. После инцидента мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения был госпитализирован.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, сегодня председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался распылением газового баллончика в одной из петербургских школ, в результате которого одного подростка госпитализировали. Следственные органы Главного следственного управления СК России по Петербургу начали процессуальную проверку.

скриншот из видео СК


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