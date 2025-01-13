Беглов впервые выступил с обращением по радио в 2025 году

Первое радиообращение губернатора Петербурга Александра Беглова в 2025 году посвящено итогам прошедшего года и результатам работы городской администрации за последнюю неделю. Выступление главы города в эфире "Радио России" 13 января длилось около девяти минут. В начале обращения Беглов поблагодарил всех, кто причастен к организации новогодних гуляний и бесперебойной работе оперативных служб во время выходных.

Беглов напомнил о нескольких зданиях и помещениях, которые город выкупит для создания социальных объектов. Ряд соответствующих постановлений глава Петербурга подписал в первых числах января. Еще Беглов упомянул бюджет города. К 1 января доходы Северной столицы за 2024 год составили 1,306 трлн рублей — это на 17,8% больше, чем в 2023 году, и на 5,1% больше планового показателя, который был установлен в ходе осенней корректировки бюджета. Прощаясь со слушателями, губернатор поздравил ленинградцев-петербуржцев со старым Новым годом.

"Прежде, чем попрощаться, хотел бы поздравить ленинградцев-петербуржцев — со старым Новым годом. Самым неформальным, самым нашим, самым русским из всех праздников. Отмечая его, мы подчеркиваем верность нашим традициям. Преемственность поколений", - сказал губернатор.

За первые 10 дней января Смольный подписал 35 соглашений с федеральными органами власти о реализации региональных проектов на общий объем финансирования в 18 млрд рублей: 8,7 млрд рублей будут выделены на них из городского бюджета, а 9,4 млрд — из федерального.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру