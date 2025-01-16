Смольный подал в суд на сына актера Дмитрия Нагиева из-за долгов

Сестрорецкий районный суд Петербурга рассмотрит гражданский иск Смольного к сыну актера и телеведущего Дмитрия Нагиева Кириллу. В суд обратились комитет имущественных отношений и ГКУ "Имущество СПб". Первое предварительное заседание назначено на 13 февраля, следует из карточки дела на сайте суда. Предметом иска стала несвоевременная оплата аренды недвижимости в Курортном районе.

- Суть спора связана с тем, что Кирилл Нагиев постоянно пропускает сроки оплаты за аренду имущества, которую предоставили ему в пользование, нарушая все договоры, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга изданию "КП-Петербург".

Сам иск был зарегистрирован в суде в конце октября 2024 года.

Кириллу Нагиеву 35 лет. Он успел сняться в порядка пяти десятках фильмов, среди которых "Холоп" и "Холоп-2". Как уточняет издание "Деловой Петербург", Кирилл Нагиев около десяти лет назад переехал в Сестрорецк, где прошло его детство.

Обновление: В Объединенной пресс-службе судов сообщили РБК, что Кирилл Нагиев уже оплатил задолженность. От него требовали 92,6 тысячи рублей.

Год назад КИО судился с Генеральным консульством Эстонии из-за долга дипмиссии за аренду земельного участка. Тогда дипломаты задолжали городской администрации более 700 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру