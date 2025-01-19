В тройном ДТП на Ушаковской набережной пострадали два ребенка

В Приморском районе Петербурга полиция проводит проверку обстоятельств ДТП, произошедшего на Ушаковской набережной. Два мальчика пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД 19 января.

Авария произошла около 15:10 у дома 17/1. По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Renault Koleos при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу такси Exeed LX, за рулем которого находился 44-летний мужчина. После столкновения оба автомобиля выехали на встречную полосу, где столкнулись с BMW, которым управлял 39-летний водитель.

В результате аварии пострадали двое 11-летних мальчиков, находившихся на заднем сидении такси. Один из детей был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, второй получил легкие травмы и отправлен на амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью).

Вчера ЗАКС.Ру писал о падении автомобиля в Обводный канал. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Шкода" столкнулся с автомобилем "Мерседес". В результате удара "Мерседес" перелетел через поребрик, сбил ограждение набережной и оказался в воде.

фото: ЗАКС.Ру