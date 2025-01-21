Суд не поверил в версию о пиве в ОМВД и арестовал петербуржца за распитие

Мировой судья судебного участка №115 Петербурга арестовала на 15 суток Сергея Дачелева за правонарушение по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ), об этом 21 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел в понедельник, 20 января, ночью. Полиция задержала мужчину в Ломоносове. При осмотре правоохранители решили, что Дачелев находится в состоянии алкогольного опьянения и забрали его в отдел.

В суде мужчина заявил, что на самом деле был трезв, и утверждал, что полицейские посадили его в машину и привезли в ОМВД, где ему якобы предложили выпить пива в туалете. Однако судья не поверила в эту версию. Более того, в деле есть протокол, подтверждающий, что Дачелев отказался пройти медицинское освидетельствование.

В итоге суд назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Напомним, что в середине января депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь потребовал прекратить ночные беспорядки у "наливайки" в Рыбацком.

Фото: ЗАКС.Ру