Ростелеком опроверг утечку данных после хакерской атаки

Сегодня подрядчик Ростелекома подвергся хакерской атаке, однако данные абонентов и пользователей Госуслуг остались в безопасности, сообщила пресс-служба Минцифры 21 января.

По словам компании, интернет-ресурсы, упомянутые в Сети, не предназначены для обслуживания физлиц, а потому чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика также не утекли.

Для защиты систем Ростелекома используется эшелонированный подход, предусматривающий многослойные меры безопасности. При этом за инфраструктуру подрядчика специалисты по информационной безопасности Ростелекома не отвечали.

Компания заявила, что все необходимые меры для усиления защиты уже приняты, идет детальное расследование инцидента.

Напомним, на сегодняшний день более 71 тысячи страниц и каналов в соцсетях и мессенджерах внесли свои данные в реестр Роскомнадзора. Это необходимо для деанонимизации владельцев каналов, чья аудитория превышает 10 тысяч подписчиков.

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