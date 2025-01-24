Военный суд отправил в колонию петербурженку, обвиняемую в призывах к терроризму

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор подсудимой Варваре Леманн* по делу о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, обвиняемую приговорили к трем годам колонии общего режима и запретили заниматься администрированием сайтов и каналов в течение двух лет.

По версии следствия, в апреле 2022 года Леманн* разместила в публичном чате видео и текст с призывами к насильственному изменению основ конституционного строя России. Подсудимая, как установил суд, сделала публикацию "используя принадлежащий ей мобильный телефон, через свой персональный аккаунт".

Согласно информации пресс-службы судов Петербурга, Леманн* признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном.

Напомним, 14 января стало известно, что военный суд в Петербурге оштрафовал другого интернет-пользователя на 200 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсетях. Согласно информации на сайте суда, решение было обжаловано прокурором.

*Росфинмониторинг внес Варвару Леманн в реестр экстремистов и террористов

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