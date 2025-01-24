Суды Петербурга конфисковали 63 автомобиля у нарушителей ПДД в 2024 году

Управление Судебного департамента в Петербурге подвело итоги работы судов за 2024 год, об этом 24 января в своем Telegram-канале написала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Среди наиболее интересных данных – статистика по делам, связанным с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. В 2024 году суды Петербурга рассмотрели 1 109 уголовных дел, предусмотренных статьями о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации различных видов транспорта (ст. 263 УК РФ) и о нарушении воздушного пространства (ст.271.1 УК РФ).

По статье о конфискации имущества (ст.104.1 УК РФ) суды постановили конфисковать у нарушителей 63 транспортных средства.

Кроме того, районные суды и мировые судьи рассмотрели 7 084 гражданских дела, связанные с исками о возмещении ущерба от ДТП. В результате к взысканию было присуждено более 386 млн рублей.

Напомним, что обвиняемому в ДТП на Обводном канале назначили запрет определенных действий. В результате происшествия погибли женщина и ее 14-летняя дочь.

Фото: ЗАКС.Ру