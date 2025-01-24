Замгендиректора "Адмиралтейских верфей" осудили за взятки на 6 лет строгого режима

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил заместителя генерального директора АО "Адмиралтейские верфи" Вячеслава Дудина к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о получении взяток (п."б" ч.5 ст.290 УК РФ, п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (три эпизода), ч.3 ст.290 УК РФ), об этом 24 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, Дудин занимал должность заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению, а также возглавлял отдел материально-технического обеспечения. Следствие установило, что он получил более 1,15 млн рублей и две беговые дорожки в качестве взяток за сопровождение контрактов с поставщиками.

В частности, летом 2021 года Дудин получил 150 тысяч рублей от ООО "МИКРОН-МАРИН" за отказ направить в юридическую службу служебную записку о штрафных санкциях за срыв сроков поставки якорей. Взятку в размере 500 тысяч рублей он получил от ЗАО "Реком" за изменение условий договора, а ещё 500 тысяч рублей и беговые дорожки – от неизвестного И. за аналогичные действия.

Дудина обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься деятельностью в сфере закупок в течение пяти лет. Также у него конфисковали автомобиль стоимостью 847 тысяч рублей и две беговые дорожки.

Напомним, что летом 2024 года экономист "Адмиралтейских верфей" Татьяна Пономарева была осуждена на семь лет колонии за вымогательство и получение взятки (п."б" ч.5 ст.290 УК РФ, п."б", "в" ч.5 ст.290 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру