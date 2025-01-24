На Лидию Невзорову* составили протокол за репост публикации мужа

В Приморском районном суде зарегистрировано дело об административном правонарушении в отношении Лидии Невзоровой* за несоблюдение законодательства об иностранных агентах (ч.42 ст.19.5 КоАП РФ). Об этом 24 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно протоколу, Невзорова* в своем Telegram-канале разместила репост публикации своего мужа, публициста Александра Невзорова*, без указания на его статус иностранного агента. Ей, как сообщает пресс-служба, было направлено письменное предупреждение, обязывающее устранить нарушение, чего она не сделала.

Согласно карточке дела на сайте суда, материалы были переданы судье 21 января. Информации о дате заседания на сайте пока отсутствует.

Напомним, что в июле 2024 года пара была признана экстремистским объединением. Невзоровы* пытались оспорить решение суда, однако в ноябре 2024 городской суд Петербурга оставил под запретом их деятельность в России.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ. Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

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