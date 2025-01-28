Суд не стал менять состав акционеров "Петербургского нефтяного терминала"

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отклонил иск председателя совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" Елены Васильевой об исключении кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров, об этом 27 января писали ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Суд оставил неизменным состав акционеров компании, сообщается в картотеке арбитражных дел.

В решении суда указано, что истец не предоставил доказательств того, что участие Tujunga Enterprises Ltd в акционерном составе ПНТ может причинить ущерб компании. Также не было доказано, что у кипрской фирмы есть намерения нанести вред АО "ПНТ".

Напомним, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал все акции АО "Петербургский нефтяной терминал" и его имущество в рамках иска Генпрокуратуры. Ведомство требует изъять 2 753 акции ПНТ и признать недействительными сделки 2016-2020 годов, увеличившие долю наследников основателя компании Дмитрия Скигина до 50%. Согласно иску Генпрокуратуры, через компанию "Туджунга Энтерпрайзис" наследники, граждане Германии и Франции, нарушили закон, запрещающий иностранным инвесторам владеть стратегическими предприятиями без согласования с правительственной комиссией. Следующее заседание по делу назначено на 13 февраля.

Фото: ЗАКС.Ру