Рост ипотеки в России замедлился после завершения льготных программ

По итогам 2024 года рост ипотечного портфеля в России замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был перегрет масштабной государственной поддержкой, сообщает 30 января ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.

Объем выдачи ипотеки за 2024 год составил 4,9 трлн рублей — почти на 40% меньше по сравнению с перегретым 2023 годом (7,8 трлн рублей). Тем не менее результат оказался сопоставим с показателями 2020 и 2022 годов. Замедление выдач началось во втором полугодии, когда завершилась массовая программа "Льготной ипотеки" и ужесточились условия "Семейной ипотеки".

В декабре объем выданных ипотечных кредитов увеличился на 6% и составил 291 млрд рублей благодаря росту выдач по программам с господдержкой. В частности, "Семейная ипотека" принесла 183 млрд рублей — почти на 10% больше, чем в ноябре.

В Центробанке отмечают, что рынок рыночной ипотеки продолжает снижаться из-за высокого уровня ставок. В декабре объем таких выдач сократился на 20% по сравнению с ноябрем и составил 52 млрд рублей.

Напомним, Петербург, как и Москва, оказался среди лидеров антирейтинга городов по доле материнского капитала в первоначальном взносе по ипотеке. В Северной столице средств маткапитала хватит только на 17% от взноса.

фото: ЗАКС.Ру