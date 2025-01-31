В петербургские суды пытались пронести запрещённые предметы более 21 тысячи раз

Судебные приставы Петербурга подвели итоги работы за 2024 год и зафиксировали более 21 тысячи случаев попыток проноса запрещенных предметов в здания судов, об этом 31 января сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

Среди запрещенных предметов – 469 единиц оружия, два боеприпаса, 44 электрошокера и более 20 тысяч колюще-режущих предметов.

Кроме того, за год приставами были задержаны 241 гражданин, скрывавшийся от следствия и суда. Среди них 32 человека находились в розыске за тяжкие преступления, еще трое – за особо тяжкие.

Также сотрудники ФССП обеспечили безопасность судей, присяжных и участников судебных процессов более чем в 8 тысячах случаев. В суды принудительно доставлены порядка 1600 граждан, уклонявшихся от явки. За нарушение порядка в судах приставы составили более 1700 административных протоколов.

Напомним, что в 2024 году петербургские судебные приставы арестовали имущества на 12 млрд рублей. Одним из самых дорогих объектов стала квартира в Невском районе площадью 136 квадратных метров за 16,4 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру