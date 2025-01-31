Виталия Милонова обязали выплатить 150 тысяч рублей активистке ЛДПР

Кировский районный суд частично удовлетворил требования активистки ЛДПР из Горловки Ирины Воскобойниковой по иску о защите чести и достоинства к депутату Госдумы Виталию Милонову, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 31 января.

Суд признал заявления депутата Милонова ("Единая Россия") об активистке не соответствующими действительности и обязал его опровергнуть данную информацию в его telegram-канале. Также с Милонова взыскали 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Изначально Воскобойникова требовала 1 млн рублей. Изданию "Фонтанка.ру" депутат сообщил, что намерен обжаловать решение.

Причиной обращения активистки ЛДПР в суд стал скандал в отделении партии в Горловке, произошедший летом 2023 года. Тогда Милонов высказал ряд предположений касательно деятельности Воскобойниковой, которые та сочла не соответствующими действительности. Через месяц после инцидента Воскобойникова обратилась в суд.

Напомним, что 30 января 2024 года стало известно, что заседания по делу будут проходить в закрытом режиме.

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