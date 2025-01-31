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Новости 15:34

Виталия Милонова обязали выплатить 150 тысяч рублей активистке ЛДПР

фото ЗакС политика Виталия Милонова обязали выплатить 150 тысяч рублей активистке ЛДПР

Кировский районный суд частично удовлетворил требования активистки ЛДПР из Горловки Ирины Воскобойниковой по иску о защите чести и достоинства к депутату Госдумы Виталию Милонову, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 31 января. 

Суд признал заявления депутата Милонова ("Единая Россия") об активистке не соответствующими действительности и обязал его опровергнуть данную информацию в его telegram-канале. Также с Милонова взыскали 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Изначально Воскобойникова требовала 1 млн рублей. Изданию "Фонтанка.ру" депутат сообщил, что намерен обжаловать решение.

Причиной обращения активистки ЛДПР в суд стал скандал в отделении партии в Горловке, произошедший летом 2023 года. Тогда Милонов высказал ряд предположений касательно деятельности Воскобойниковой, которые та сочла не соответствующими действительности. Через месяц после инцидента Воскобойникова обратилась в суд.

Напомним, что 30 января 2024 года стало известно, что заседания по делу будут проходить в закрытом режиме

фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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