Минюст РФ внес четыре организации в список нежелательных

Минюст РФ включил чешскую компанию Compelson s. r. o.* ("Компелсон"*) в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, об этом 31 января информация появилась на сайте ведомства.

Помимо "Компелсон"*, в список были внесены канадская организация OpenText Corporation** ("Корпорация открытый текст"**), французская организация Independent Institute of Philosophy*** ("Независимый институт философии"***) и немецкая организация Journalists in Need Network**** ("Сеть журналистов в бедственном положении"****).

Ранее Генпрокуратура РФ уже признавала деятельность Compelson* нежелательной. По данным ведомства, компания предоставляла Вооруженным силам Украины и украинским спецслужбам бесплатные лицензии на программное обеспечение и технические средства.

Напомним, что также Минюст 31 января обновил список иностранных агентов. Туда вошли семь человек, среди которых есть, например, автор антикоррупционных расследований Дмитрий Сухарев***** и петербургский педагог Вадим Зицер******.

