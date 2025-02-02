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Новости 17:51

КИО Петербурга призывает арендаторов убирать снег с прилегающих территорий

фото ЗакС политика КИО Петербурга призывает арендаторов убирать снег с прилегающих территорий

Комитет имущественных отношений Петербурга напомнил арендаторам и пользователям земельных участков о необходимости соблюдать требования зимнего благоустройства. Об этом написала пресс-служба комитета 2 февраля.

Согласно правилам благоустройства Санкт-Петербурга, очищенный снег следует складировать в снежные валы вдоль прилотковой зоны. Границы территорий, подлежащих уборке, можно найти в Приложении № 7 к Правилам благоустройства.

В КИО также обратили внимание, что своевременная чистка снега важна не только для соблюдения нормативов, но и для предотвращения аварийных ситуаций. 

Напомним, сегодня в Курортном районе пришлось спасать рыболовов, которые оказались отрезаны от берега из-за промоины во льду. Оперативно прибывшие спасатели доставили всех пострадавших на берег.

фото: ЗАКС.Ру


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