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Новости 13:24

Петербурженка выплатит 10 тысяч рублей за продажу магнита с Чебурашкой

фото ЗакС политика Петербурженка выплатит 10 тысяч рублей за продажу магнита с Чебурашкой

Калининский районный суд обязал петербурженку выплатить 10 тысяч рублей ООО "Союзмультфильм" в качестве компенсации по иску о нарушении исключительного права на товарный знак. Она продала магнит с изображением Чебурашки.

Согласно публикации пресс-службы судов Петербурга, в мае 2024 года в торговой точке на Пушкинской улице был зафиксирован факт продажи "контрафактного товара, на котором имеется изображение произведения изобразительного искусства "Чебурашка", авторские права на которые принадлежат "Союзмультфильм".  Цена магнита - 100 рублей.

Ответчица во время заседания факт реализации товара не оспаривала. Доказательства того, что указанный товар был выставлен на продажу с согласия "Союзмультфильма", представлено не было.

В общей сложности женщина должна выплатить "Союзмультфильму" 10 914 рублей 04 копейки, из которых 10 тысяч являются компенсацией за нарушение исключительного права на товарный, 400 рублей – уплата госпошлины, 100 рублей – стоимость товара, а 414 рублей 04 копеек – почтовые расходы.

Напомним, что в январе 2024 в Петербурге выявили незаконную продажу кондитерских изделий кафе под брендом "Север Метрополь". 

фото ЗАКС.Ру


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