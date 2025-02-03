Корабельников рассказал о росте доходов бюджета Петербурга в январе 2025 года

По состоянию на 1 февраля 2025 года в городской бюджет Петербурга поступило 59,7 миллиарда рублей, из которых 57,8 миллиарда составили собственные доходы, сообщил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников 3 февраля в своем Telegram-канале.

Основные поступления были получены за счет налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций — 72,5% от общего объема. При этом наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль (101,6%), акцизам (102,1%), доходам от специальных налоговых режимов (130%), имущественным налогам (112,6%) и неналоговым доходам (119,2%). По словам Корабельникова, исполнение бюджета по расходам составило 66,2 миллиарда рублей.

Рост бюджета в абсолютном выражении составил 25,4 млрд рублей.

В декабре Корабельников рассказывал о том, что курортный сбор принес в бюджет Петербурга 702,4 миллиона рублей. Только за ноябрь сумма составила 79 млн рублей.

фото: ЗАКС.Ру