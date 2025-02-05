Лавров гарантировал, что на "Интервидении" не будет извращений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что на международном песенном конкурсе "Интервидение" не будет извращений, сообщает 5 февраля ТАСС. Об этом министр заявил во время встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.

"Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже", - сказал глава МИД.

Лавров также отметил, что в мероприятии уже пожелали участвовать более 20 стран. По мнению министра, "Интервидение" станет "в своем роде таким уникальным музыкальным экспо" - местом для взаимодействия артистов из разных государств.

О планах провести в России музыкальный конкурс "Интервидение" еще в ноябре 2023 года заявила глава Минкульта Ольга Любимова. По ее словам, это поспособствует "продвижению разнообразия культур в многополярном мире". Планировалось, что конкурс будет проходить в Петербурге, однако позже стало известно, что мероприятие перенесли в Москву.

Указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса "Интервидение" был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 февраля.

фото с сайта Кремля