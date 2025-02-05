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Новости 14:31

Лавров гарантировал, что на "Интервидении" не будет извращений

фото ЗакС политика Лавров гарантировал, что на "Интервидении" не будет извращений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что на международном песенном конкурсе "Интервидение" не будет извращений, сообщает 5 февраля ТАСС. Об этом министр заявил во время встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий.

"Гарантирую, что там не будет извращений и издевательств над природой человека, как мы это наблюдали в ходе Олимпийских игр в Париже", - сказал глава МИД.

Лавров также отметил, что в мероприятии уже пожелали участвовать более 20 стран. По мнению министра, "Интервидение" станет "в своем роде таким уникальным музыкальным экспо" - местом для взаимодействия артистов из разных государств.

О планах провести в России музыкальный конкурс "Интервидение" еще в ноябре 2023 года заявила глава Минкульта Ольга Любимова. По ее словам, это поспособствует "продвижению разнообразия культур в многополярном мире". Планировалось, что конкурс будет проходить в Петербурге, однако позже стало известно, что мероприятие перенесли в Москву. 

Указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса "Интервидение" был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 февраля. 

фото с сайта Кремля


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