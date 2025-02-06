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Новости 11:39

Петербуржцев стали чаще приглашать на работу за границу

фото ЗакС политика Петербуржцев стали чаще приглашать на работу за границу

За последний год петербургские резюме стали получать на 20% больше откликов от иностранных работодателей. Наибольшую активность проявили компании из Белруссии (более 22 тысяч приглашений), Казахстана (16,4 тысячи) и Грузии (10,7 тысячи), сообщила пресс-служба hh.ru 6 февраля.

Особенно заметно вырос интерес со стороны компаний из Турции — число приглашений оттуда увеличилось на 160%. Также рекордные показатели зафиксированы у работодателей из Китая (+340%), Таиланда (+328%) и Сербии (+347%).

Меньше всего петербуржцев привлекли компании из Эквадора, Филиппин, Мадагаскара и Кубы — приглашения от этих стран поступают единично.

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фото пресс-службы hh.ru

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что за пять лет зарплаты петербургских курьеров выросли более чем на 300%, превысив отметку в 139 тысяч рублей в месяц при полной загрузке. А максимальные доходы увеличились до 224 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру


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