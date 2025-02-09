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В Петербурге благоустроят сквер с "музыкальной подписью" и клавишами рояля

фото ЗакС политика В Петербурге благоустроят сквер с "музыкальной подписью" и клавишами рояля

Администрация Центрального района Петербурга объявила конкурс на благоустройство сквера имени Василия Соловьева-Седого между домами № 148 и 150 на Невском проспекте. Начальная стоимость контракта составляет 23,7 млн рублей, завершить работы планируется до 30 июня 2025 года, на что 8 февраля обратил внимание MR7.

Согласно проекту, сквер будет оформлен в музыкальной тематике. На плиточном покрытии появится "подпись" фа-си-ля-си-до, дорожки украсят рисунки в виде клавиш фортепиано, а твердые покрытия — силуэтами рояля и скрипичного ключа. В зоне отдыха установят скамейки возле детских площадок и фонтана.

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скриншот из документов госзакупки

Как указано в документации, нынешнее состояние сквера неудовлетворительное: покрытия разноуровневые и недоступны для маломобильных граждан, а игровое оборудование устарело.

Заявки на участие принимаются до 24 февраля, итоги конкурса подведут 4 марта.

Напомним, 5 февраля губернатор Петербурга Александр Беглов поручил благоустроить сквер Николая Львова на территории Невского района к сентябрю 2025 года.

скриншот из документов госзакупки


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