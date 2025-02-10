Соцработник из Петербурга не смог оспорить отстранение от работы из-за прививки

Конституционный суд России отказал в жалобах петербургского социального работника Наталии Орловой и сотрудника транспортной компании из Приморья Евгения Моканца, которые пытались оспорить законность своего отстранения от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19, сообщают 10 февраля "Ведомости".

Орлова лишилась работы в декабре 2021 года, а Моканца отстранили в октябре того же года. В обоих случаях работодатели ссылались на обязательную вакцинацию, установленную постановлениями главных санитарных врачей регионов.

КС отметил, что действовавшие в тот период нормативные акты обязывали определенные категории работников делать прививку или предоставлять справку о противопоказаниях. Право работодателей на такие меры было подтверждено судами.

Эксперты подчеркнули, что судебная практика по подобным делам остается стабильной: суды поддерживают работодателей, а закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" продолжает требовать соблюдения предписаний главных санитарных врачей.

В начале января ЗАКС.Ру писал о том, что в 2024 году прививки от гриппа в Петербурге сделали 3,5 миллиона человек, что составляет 105,6% от намеченных показателей. Среди них 2,8 миллиона взрослых (102,8% от плана) и 660 тысяч детей (120% от плана).

фото: ЗАКС.Ру