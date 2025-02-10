"Новые люди" предложили увеличить штрафы для чиновников за хамство и отписки

Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Государственную думу законопроект, предполагающий увеличение штрафов для чиновников за оскорбления и формальные отписки гражданам, об этом 10 февраля пишет "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу партии.

Санкции за подобные нарушения не менялись с момента их введения, отметили авторы инициативы. Между тем с 2013 года, когда появились штрафы за отписки, индекс потребительских цен вырос более чем в два раза. Поэтому парламентарии сочли справедливым скорректировать размеры штрафов.

Согласно законопроекту, штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст.5.59 КоАП РФ) планируется увеличить с 5–10 тысяч рублей до 10–20 тысяч. Санкции за оскорбления со стороны чиновников (ч.4 ст.5.61 КоАП РФ) хотят повысить с 50–100 тысяч до 75–150 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф может вырасти до 225 тысяч рублей вместо нынешнего максимума в 150 тысяч.

Зампред Комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин, один из авторов законопроекта, подчеркнул, что, несмотря на отрицательный отзыв правительства России, депутаты должны руководствоваться интересами граждан.

Напомним, что недавно "Новые люди" предложили сократить рабочий день до четырех дней для матерей. По словам заместителя руководителя фракции Сардана Авксентьева, зарубежом есть удачные примеры работы подобной системы, например, в Японии.

Фото: ЗАКС.Ру