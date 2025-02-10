Маркировка станет обязательной для чипсов, косметики и автохимии

Правительство РФ расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе "Честный знак". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 10 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

С 1 марта 2025 года маркировка станет обязательной для некоторых видов бакалейной и пищевой продукции, в том числе специй, чипсов, кукурузных палочек, попкорна, соусов, сухих бульонов и супов. Также изменения коснутся косметики и бытовой химии. Маркировку должны будут получить мыло, моющие средства, дезодоранты, средства для ухода за кожей и макияжа, зубные пасты и продукция для волос и бритья.

Помимо этого, новые требования затронут отдельные виды смазочных материалов и автомобильных жидкостей, такие как моторные масла, тормозные жидкости и антифризы.

Напомним, в конце января Мишустин подписал постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%. В числе проиндексированных выплат – пособия для инвалидов всех групп, ветеранов войны и боевых действий, Героев России и труда, а также помощь семьям с детьми.

фото: ЗАКС.Ру