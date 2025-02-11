Ленобласть повысила выплаты до 2,5 млн рублей для участников СВО

В Ленинградской области увеличили гарантированные выплаты для заключивших контракт на участие в СВО. Теперь сумма составляет до 2,5 млн рублей. В пакет выплат также входит земельный сертификат на участок в регионе, который можно заменить денежной компенсацией в размере 419,6 тысячи рублей, сообщила 11 февраля пресс-служба администрации Ленобласти.

По имеющейся информации, финансовая и иная поддержка предоставляется военнослужащим из всех регионов России.

В Петербурге единовременная выплата составляет 2,5 млн рублей с января 2025 года, до этого выплачивали по 2,1 млн рублей.

Напомним, в городе также предоставляют бесплатные путевки в детские лагеря за счет городского бюджета для детей военнослужащих.

фото: ЗАКС.Ру