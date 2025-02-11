Мошенники начали доставлять поддельные "повестки от ФСБ" на дом

Россиян предупредили о ложных "повестках от ФСБ" от мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F.A.C.C.T 11 февраля.

Мошенники комбинируют разные методы: сначала звонят под предлогом замены счетчиков и просят сообщить код из СМС, а затем подключают звонки от якобы сотрудников госструктур. Если раньше преступники действовали дистанционно через сообщения и поддельные документы, то теперь доставляют фальшивые повестки в конвертах, чтобы усилить давление.

В компании привели пример жительницы Московской области. По данным компании, мошенники утверждали, что ее деньги якобы пытались перевести в поддержку ВСУ, и теперь средства "арестованы" и хранятся в "ячейке ЦБ РФ". Женщине якобы звонил "майор ФСБ" через Telegram, запугивая уголовной ответственностью. Спустя два дня в ее калитке обнаружилась поддельная повестка с требованием явиться на Лубянку. Как сообщает ТАСС, преступники вызвали ей такси и требовали снять со счета 2,5 млн рублей. Схему удалось пресечь.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками. Также планируется создать институт доверенных лиц, которые будут подтверждать финансовые операции за своих близких.

фото: ЗАКС.Ру