"Метрострой Северной столицы" приступает к строительству станции "Каретная"

Компания "Метрострой Северной столицы" объявила конкурс на поиск подрядчика для строительства административно-бытового комплекса на будущей стройплощадке станции метро "Каретная", об этом 10 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сайт госзакупок.

Объект будет расположен на Тамбовской улице. Комплекс, который будет включать три этажа, предназначен для размещения инженерно-технического персонала. Проектирование, изготовление и монтаж должны быть завершены до июля 2025 года. Максимальная стоимость работ составляет почти 46 млн рублей.

Строительство станции "Каретная" ведется в районе, ограниченном Тамбовской улицей, Лиговским проспектом, Курской улицей и Обводным каналом.

Напомним, что ООО "МетроПроект" начнет проектирование Красносельско-Калининской линии метро. Также компания займется проектирование продолжения Невско-Василеостровской линии до станции "Каменка".

Фото: ЗАКС.Ру